Gece yarısı patlayan su borusu paniğe neden oldu

Gece yarısı gürültü ile patlayan boru, yataklarında uyuyan mahalleliyi panikle uyandırdı. Gürültü ile yataklarından kalkan mahalleli su borusunun patladığını anlayınca rahat nefes aldı. Suyun evlerine girmemesi için pencere ve merdivenlerde bekleyerek nöbet tutan vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek, hattın bir an önce tamir edilmesini istedi. Mahalleli patlayan borunun onarılması halinde su baskınına ve evlerde hasara neden olabileceğini ifade etti.



Patlayan borudan akan tonlarca su ise evlerin arasından geçen mahalle yolunun yaklaşık 150 metrelik kısmını gölete çevirdi.



Yol boyunca akan su, Aladağ Cami önündeki ana yolda bulunan mazgala döküldü.