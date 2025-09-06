Gece yarısı pompalı dehşet! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı



Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın depo kısmında oturan K.S. (42), henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kanlar içinde kaldı.



Bacağından yaralanan K.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜFEĞİ ÇARŞAFA SARIP KAÇMIŞ



Olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği, çarşafa sarıp kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.