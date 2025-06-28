Gece yarısı sessizliği soygunla bozuldu! Müzisyene kabusu yaşattılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

ADANA'da müzisyen Cem A.'nın (32) 1'inci kattaki dairesinin balkonuna seyyar merdiven dayayan 2 şüpheli, yatağın altındaki 25 gram altın ile 1500 doları çaldı.

Olay, 25 Haziran'da saat 06.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, müzisyen Cem A.'nın 1'inci kattaki dairesinin balkonuna seyyar merdiven dayayıp, yatak odasının camını kırarak eve girdi.

Şüphelilerden biri, Cem A.'nın yatağının altına sakladığı 25 gram altın ile 1500 doları çalıp, merdivenden indi. Şüpheliler, hırsızlığın ardından merdiveni de yanlarına alıp kaçtı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evine döndüğünde hırsızlığı fark eden Cem A.'nın ihbarıyla polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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