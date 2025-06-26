Gece yarısı transferi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidiyor

Fenerbahçe Beko’da sezonu 3 kupayla tamamlayan Errick McCollum'un gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sezon ortasında sarı lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Amerikalı skorerin sarı kırmızılılar ile üçüncü macerası ise 2025-26 sezonunda başlayacak.

2016 yılında Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğuna ulaşan Errick McCollum, o sezon organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.