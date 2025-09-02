Gece yarısı zabıta baskını! Kocaelispor bayrakları toplandı

Kocaelispor'u desteklemek için esnafın astığı bayraklar Derince Belediyesi ekiplerinin gece yarısı operasyonu ile kaldırıldı.

Derince ilçesi Öğretmenler Caddesi'nde esnaflar tarafından asılan Kocaelispor bayrakları, Derince Belediyesi zabıtası tarafından dün gece yarısı operasyonu ile kaldırıldı. Sabah dükkanlarını açmak için gelen esnaf, bayrakları göremeyince güvenlik kamerasına baktı. Bayrakların, Derince Belediyesi zabıta ekipleri tarafından toplandığını gören taraftarlar ile esnaflar, duruma tepki gösterdi.

"BAYRAKLARIMIZ YENİYDİ"

Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf, "Bayraklar alt tarafta çok yırtılmıştı, ben o sebeple söktükleri düşünüyorum" dedi.

Başka bir esnaf ise "Kocaelispor bayraklarımızı kaldırmışlar, kaldırmalarını tavsiye etmiyorum. Benimde bayrağım kaldırıldı, bu durum hoşumuza gitmedi. Desteklerimiz boşa gitmiş oluyor. Bayraklar yıpranmamıştı, hepsi yeniydi" diye konuştu.