Gece yatarken duyduğunuz o ses kanser habercisi olabilir! Uzmanlar ve bilim bakın ne görüş belirtiyor

Gece yatmaya yakın duyduğunuz ve çoğunlukla basit bir rahatsızlık olarak geçiştirilen bazı sesler, aslında ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. "Gece başınızı yastığa koyduğunuzda kulağınızda uğuldamalar, tıslamalar veya vızıltılar duyuyorsanız, bu, beyninizdeki bir tümörün habercisi olabilir" diyen uzmanlar, bu durumun bir dizi sağlık sorununa işaret edebileceğine dikkat çekti.

Bu tür sesler, genellikle "tinnitus" (kulak çınlaması) olarak bilinse de, ardında başka sebeplerin olabileceği unutulmamalı. Gece yatarken duyulan sesler, beynin ve sinir sisteminin sağlığıyla doğrudan ilişkili. Özellikle baş ağrısı, kulak ağrısı, denge kaybı veya görme sorunları ile birlikte bu seslerin ortaya çıkması, bir tümörün varlığına işaret edebilir.

TİNNİTUS VE BEYİN TÜMÖRLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Nöroloji uzmanı Dr. John Smith, gece duyulan seslerin zaman zaman beyin tümörleriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti.

Smith, "Tinnitus, bir kulak hastalığı olarak yaygın bilinse de, aslında beynin farklı bölümlerindeki sorunlardan da kaynaklanabilir. Özellikle beyin tümörleri, işitsel sinirleri etkileyerek kulak çınlamasına neden olabilir" dedi.

Beyindeki tümörler, beynin işitsel merkezini etkileyerek veya kulağa giden sinir yollarını sıkıştırarak bu tür sesleri ortaya çıkarabilir. Beyin tümörlerinin erken aşamalarda belirgin semptomları olmayabilir, ancak zamanla baş ağrısı, kulak çınlaması ve denge sorunları gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

GECE DUYULAN SESLERİN DİĞER NEDENLERİ

Gece duyulan seslerin yalnızca beyin tümörleriyle ilişkilendirilmesi yanıltıcı olabilir.

Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Kulak çınlaması, tek başına bir tümör belirtisi değildir. Bu seslerin en yaygın nedenlerinden biri, iç kulaktaki değişiklikler, yüksek sesle müzik dinlemek, stres veya anksiyete olabilir. Ancak, seslerin şiddeti ve süresi artarsa, bir doktora başvurulması önemlidir" dedi.

Tinnitus, yaşlanma, kulak iltihapları, stres veya aşırı ses maruziyeti gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ancak, bu sesler bir tümörle ilişkili olabileceği için herhangi bir belirti hissedildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora danışmak önemli.

BEYİN TÜMÖRLERİ: BELİRTİLER VE RİSKLER

Beyin tümörleri, genellikle baş ağrısı, görme problemleri, denge kaybı, bulantı ve kusma gibi semptomlarla kendini gösterir.

Nöroloji uzmanı Dr. Emily Harrison, "Tümörler genellikle beynin farklı bölümlerinde yer alır. Bu nedenle, her beyin tümörü farklı semptomlara yol açabilir. Ancak, uyumadan önce duyulan kulak çınlaması, beynin işitsel bölgesini etkileyen bir tümörün belirtisi olabilir" dedi.

Beyin tümörlerinin erken teşhisi, tedavi sürecini büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Bu nedenle, kulak çınlaması, baş ağrısı, görme kaybı veya denge sorunları yaşayan kişilerin bir nöroloğa başvurması önerilir.

GECE DUYULAN SESLERİN TEDAVİSİ VE ÖNLEMLER

Gece duyduğunuz bu rahatsız edici seslerin tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir.

Eğer bu sesler beyin tümörü gibi ciddi bir durumdan kaynaklanıyorsa, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşır. Beyin tümörleri cerrahi müdahale, radyoterapi veya kemoterapi ile tedavi edilebilir.