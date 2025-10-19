Prof. Dr. Canan Karatay, mide koruyucu ilaçların uzun vadeli kullanımının sindirim sistemini bozabileceğini belirterek, doğal yöntemlerle mide sağlığının korunması gerektiğini belirtti.
Gece yemek yiyenler dikkat: Canan Karatay’dan mide sağlığına doğal çözüm
Mide koruyucuların uzun süreli kullanımı, özellikle kronik hastalarda yaygınlaştı. Prof. Dr. Canan Karatay, mideyi doğal yollarla korumanın daha sağlıklı olduğunu belirtti.
Karatay, “Bütün ilaçlar zehirdir” diyerek, ilaçların mide asidini baskılayarak sindirimi zorlaştırdığını ve bağırsak florasını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Mideyi korumak için ilaçlara değil, doğanın sunduğu besinlere yönelmek gerektiğini belirten Karatay, özellikle zeytinyağının önemine dikkat çekti.
Zeytinyağının içeriğinin anne sütüyle benzerlik taşıdığını, pıhtılaşmayı önlediğini, kalp krizi ve artrit gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti. Michigan Üniversitesi gibi kurumların bu konuda bilimsel yayınlar yaptığını da hatırlattı.
Mideyi korumak için zeytinyağının düzenli olarak içilmesini öneren Karatay, bu doğal yağın pıhtılaşmayı önleyici ve anti-inflamatuar etkileriyle mideyi ve bağırsakları desteklediğini söyledi.
Ev yapımı turşu suyu, köy tereyağı, Hindistan cevizi yağı ve sarı kantaron yağı gibi doğal ürünlerin de mide sağlığına katkı sunduğunu belirtti.
Karatay ayrıca, geç saatlerde yemek yememek, tok mideyle yatmamak ve hazır gıdalardan uzak durmak gerektiğini aktardı.
Özellikle Monosodyum Glutamat (Çin tuzu) içeren ürünlerin mide ve bağırsak sistemine zarar verdiğini ifade etti. Keten tohumunun ise öğütülerek ve taze tüketilmesi gerektiğini belirtti.