Gece yemek yiyenler dikkat: Canan Karatay’dan mide sağlığına doğal çözüm

Zeytinyağının içeriğinin anne sütüyle benzerlik taşıdığını, pıhtılaşmayı önlediğini, kalp krizi ve artrit gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti. Michigan Üniversitesi gibi kurumların bu konuda bilimsel yayınlar yaptığını da hatırlattı.