Gece yendiğinde cildi yaşlandıran 6 besin! Uzmanlar anlattı

Gün batarken çoğumuzun eline bir atıştırmalık alma isteği arttı. Ancak, bilim dünyasından gelen son veriler ve uzman uyarıları, yatmadan önce tüketilen bazı besinlerin cildimize sandığımızdan daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.

Yüksek glisemik indeksli gıdalardan alkole kadar, bu altı besin, inflamasyonu tetikleyerek ciltteki kolajeni yıpratıyor ve erken yaşlanmayı hızlandırdı.

İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen o liste ve uzmanların çarpıcı görüşleri...

1. Pizza: Gece Kabusu

Pizza, lezzetli bir akşam klasiği olsa da, yatmadan önce tüketildiğinde cildi yaşlandırma potansiyeline sahip.

Avustralya’daki Youth Lab’dan dermatolog Dr. Kate Jameson, “Yüksek glisemik indeksli gıdalar, örneğin pizza, insülin seviyelerinde ani yükselmeye neden olur ve bu da ciltte inflamasyonu tetikler” diyor.

Molecular Aspects of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu tür besinlerin uzun vadede kolajen liflerini sertleştirerek kırışıklıkları artırdığını ve cilt elastikiyetini azalttığını gösterdi.

Uzmanlar, pizzanın içerdiği işlenmiş karbonhidratların ve yağların, yaşlanmayı hızlandıran ileri glikasyon son ürünleri (AGEs) üretimini artırdığını belirtti.

2. Cips: Tuz ve Yağ Bombası

Cips, gece film izlerken popüler bir seçenek olsa da, cildiniz için kötü bir haber.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten dermatolog Dr. Amy McCart, “Yüksek tuz içeriği ve kızartma yağları, ciltte inflamasyona yol açar ve serbest radikalleri artırır” dedi.

Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, kızartılmış gıdalardaki trans yağların cilt bariyerini zayıflatarak nem kaybına ve erken yaşlanmaya neden olduğunu ortaya koydu.

Bir avuç cips, cildinizin gençliğini çalmak için yeterli olabilir!

3. Bisküvi ve Kurabiye: Şeker Tuzağı

Yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırmak cazip gelebilir, ancak bisküvi ve kurabiyeler cildinize pahalıya mal olabilir.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, “Şekerli gıdalar, kolajen ve elastin liflerine zarar veren glikasyon sürecini hızlandırır” diye uyardı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek şeker tüketiminin ciltte oksidatif stresi artırarak kırışıklık oluşumunu %30’a kadar hızlandırabileceğini kanıtladı. Bu masum görünen atıştırmalıklar, cildinizin en büyük düşmanlarından biri olabilir.

4. Alkollü İçecekler: Nem Hırsızı

Bir kadeh şarap ya da bira, gevşemek için harika bir yol gibi görünebilir, ancak cildiniz aynı fikirde değil.

ABD’deki Mayo Clinic’ten dermatolog Dr. Lawrence E. Gibson, “Alkol, cildi ciddi şekilde kurutur ve dehidrasyona yol açarak ince çizgilerin belirginleşmesine neden olur” ddedi.

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, düzenli alkol tüketiminin yüzdeki yaşlanma belirtilerini %40 oranında artırdığını gösterdi.

Cildinizin su ihtiyacını çalan bu içecekler, gençlik ışıltınızı gölgeledi.

5. Şekerli İçecekler: Gizli Tehlike

Kola, meyve suyu ya da enerji içecekleri gibi şekerli içecekler, gece tüketildiğinde cildinize zarar verebilir.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Walter Willett, “Bu içecekler, kan şekerini hızla yükselterek ciltte inflamasyona ve kolajen hasarına yol açar” dedi.

American Journal of Public Health’te yayımlanan bir çalışma, şekerli içeceklerin hücre yaşlanmasını hızlandırdığını ve ciltteki telomere kısalmasını tetiklediğini ortaya koydu. Yatmadan önce içilen bir bardak şekerli içecek, cildinizin gençliğini riske atabilir.

6. İşlenmiş Etler: Kimyasal Tehdit

Sosis, salam ya da sucuk gibi işlenmiş etler, gece atıştırmalıklarında sıkça tercih edilse de, cilt sağlığı için alarm zilleri çaldırıyor.

ABD’deki UCLA’dan dermatolog Dr. Jennifer Herrmann, “Bu gıdalar, yüksek sodyum ve koruyucu maddeler içerir; bu da ciltte inflamasyonu artırır ve yaşlanmayı hızlandırır” dedi.

British Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, işlenmiş et tüketiminin ciltteki oksidatif stresi %25 oranında artırdığını ve kolajen yıkımını tetiklediğini gösterdi. Bu lezzetli ama tehlikeli gıdalar, cildinizin gençlik rezervlerini tüketti.

Uzmanlardan Çarpıcı Uyarılar Bilimsel camia, bu besinlerin cilde olan etkileri konusunda hemfikir. Oxford Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Susan Greenfield, “Diyet, cilt yaşlanmasında kritik bir rol oynar. Yatmadan önce yanlış besinler seçmek, cildin gece onarım sürecini baltalayabilir” dedi.

Araştırmalar, inflamasyonun ve oksidatif stresin, ciltteki kolajen ve elastin kaybının ana nedenlerinden olduğunu doğruladı. Uzmanlar, bu altı besinden uzak durarak ve daha sağlıklı alternatifler (örneğin bir avuç badem ya da bir dilim avokado) tercih ederek cildin gençliğini korumanın mümkün olduğunu vurguladı.

Gece Seçimleriniz Cildinizi Şekillendiriyor Gece atıştırmalıkları, masum bir alışkanlık gibi görünse de, cildinizin kaderini değiştirebilir. Pizza, cips, bisküvi, alkol, şekerli içecekler ve işlenmiş etler, bilimsel verilerle kanıtlanmış bir gerçekle karşımızda: Cildi yaşlandırıyorlar.

Uzmanlar, yatmadan önceki son iki saatte bu besinlerden kaçınılmasını ve cildin gece yenilenme sürecine destek olacak hafif, besleyici seçeneklere yönelinmesini önerdi.