Gece yenmemesi gereken besinler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların çoğu gece yatmadan önce bir şeyler yemeye bayılır. Ancak gece geç saatlerde sindirim sisteminizin de diğer organlar ve sistemler gibi dinlanmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle gece yatmadan önce yemek yemek çok zarar getirir. Peki en çok hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız?

Uzmanlar, gece tüketilen yiyeceklerin uyku düzenini bozduğunu açıkça dile getiriyor. E ciddi hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Zor olsa da, uykudan en az 2-3 saat önce artık buzdolabından uzaklaşmanız gerekiyor.

YAĞLI BESİNLER

Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olacaktır. Çünkü gece boyunca sindirim sisteminiz adeta bir fabrika gibi çalışmıştır. Çerez ve peynirli yiyeceklerden kesinlikle gece uzak durmanız gerekir.

ŞEKERLİ KARBONHİDRATLI YİYECEKLER

Her ikisi de kan şekeri düzeninizi alt üst edeceğinden kendilerinden koşarak uzaklaşmanız gerekir.

KIRMIZI ET

Bir parça kırmızı et, uyurken hala barsak sisteminizde olacaktır. Bu durumda uyku düzeninizde dengesizliklere neden olur.

BAHARATLAR

Özellikle acı baharatlar yatmadan önce mideyi feci şekilde rahatsız eder. Asla tüketmemelisiniz.