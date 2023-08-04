Gece yenmemesi gereken besinler

Gece yatmadan önce mutlaka atıştırırız. Ancak bu çok zararlıdır. Peki, asla yenmemesi gereken esinler hangileridir? İşte yanıtı…

Gece yenmemesi gereken besinler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların çoğu gece yatmadan önce bir şeyler yemeye bayılır. Ancak gece geç saatlerde sindirim sisteminizin de diğer organlar ve sistemler gibi dinlanmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle gece yatmadan önce yemek yemek çok zarar getirir. Peki en çok hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız?

Uzmanlar, gece tüketilen yiyeceklerin uyku düzenini bozduğunu açıkça dile getiriyor. E ciddi hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Zor olsa da, uykudan en az 2-3 saat önce artık buzdolabından uzaklaşmanız gerekiyor.

YAĞLI BESİNLER

Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olacaktır. Çünkü gece boyunca sindirim sisteminiz adeta bir fabrika gibi çalışmıştır. Çerez ve peynirli yiyeceklerden kesinlikle gece uzak durmanız gerekir.

ŞEKERLİ KARBONHİDRATLI YİYECEKLER

Her ikisi de kan şekeri düzeninizi alt üst edeceğinden kendilerinden koşarak uzaklaşmanız gerekir.

KIRMIZI ET

Bir parça kırmızı et, uyurken hala barsak sisteminizde olacaktır. Bu durumda uyku düzeninizde dengesizliklere neden olur.

BAHARATLAR

Özellikle acı baharatlar yatmadan önce mideyi feci şekilde rahatsız eder. Asla tüketmemelisiniz.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Son Haberler
Grip aşısı grip yapar mı? Sağlık
Grip aşısı grip yapar mı?
Göz tembelliğini hafife almayın Sağlık
Göz tembelliğini hafife almayın
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü Dünya
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul Güncel
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı Sağlık
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var Teknoloji - Otomotiv
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm Sağlık
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm