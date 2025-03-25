Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir TIR sürücüsü garaja girmek için manevra yaptığı anda bir motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. TIR şoförünün Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam etmesi sonucu motosikletliyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiği kaza, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün önce garaja girmek için dönüş yapan TIR'a ardından savrularak park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptığını görülüyor.

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

Geçebileceğini sandı ama olmadı! Avcılar’da korkunç kaza

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