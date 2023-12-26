Gecekondu cayır cayır yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ev sahibi, gecekondusunu ateşe verdi.

Beylikbağı Mahallesi 2054 Sokak’taki bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyürken, yan taraftaki eve de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yan taraftaki evde ise maddi hasar oluştu.

Bunun yanı sıra, polis ekiplerine zorluk çıkartan gecekondu sahibi gözaltına alınırken, yangınla ilgili de inceleme başlatıldı.