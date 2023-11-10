Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü

Antalya’da bir gecekondu, çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

KAYNAK: İHA
Gecekondu çıkan yangında alev topuna döndü

Antalya’da çıkan yangında bir gecekondu adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

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Yangın, Gazi Mahallesi 6605 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; gecekondudan çıkan alevler bir anda tüm binayı sardı. İhbarın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yakın gecekondulara sıçramadan söndürüldü.

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Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Yangın anında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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