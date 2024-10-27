Gecekonduda çıkan yangın can aldı! 2 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: AA
Gecekonduda çıkan yangın can aldı! 2 yaşındaki çocuk öldü

Iğdır'da, gecekonduda henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkan yangında yaşamını yitiren küçük çocuğun evde yalnız olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

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