Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, uykuya dalmakta güçlük çekenler için pratik bir çözüm sundu, el ve ayakları ısıtmak. Küçükusta, yatmadan önce yün çorap ve eldiven giymek, ya da elleri ve ayakları yatmadan önce 40 derece sıcaklığındaki bir su içinde 10-15 dakika tutmak damarları genişleterek kan akışını artırdığını bununda vücut çekirdek sıcaklığını düşürerek beynin “uyku zamanı” sinyalini almasını sağladığını ifade etti.

Koreli bilim insanlarının yaptığı araştırmalara atıfta bulunan Küçükusta, sadece el ve ayakların değil, göz çevresinin ısıtılmasının bile uykuya geçişi kolaylaştırdığını ortaya koyduğunu belirtti.

PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA’DAN PRATİK TAVSİYELER

Uyku çorapları (gece çorapları) giyin: Özellikle pamuk veya yün gibi doğal kumaşlardan, gevşek ve sıkmayan çoraplar tercih edin.

Ayak banyosu yapın: 40 °C civarında suyla, 10–20 dakika süren ayak banyosu uyku öncesi etkili olabilir

Sıcak ped, sıcak su torbası uygulayın: Ayaklara doğrudan temas etmeyecek şekilde lokal ısıtıcı ped veya sıcak torba kullanılabilir

Ortam ısısını düzenleyin: Oda çok sıcak olursa tüm ısı dengesi bozulabilir. Uyku ortamı genellikle serin tutulmalı (ideal uyku sıcaklığı ~18–20 °C).

Zamanlama önemli: Isıtmayı yatmadan çok erken yapmak yerine uykuya yakın zaman diliminde yapmak etkisini artırabilir.

Dolaşım sorunları varsa dikkat: Diyabet, Raynaud fenomeni, dolaşım bozuklukları gibi durumlarda lokal ısıtma stratejileri risk yaratabilir - doktorunuza danışabilirsiniz.