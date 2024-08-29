Geceleri tavana bakıp kafasında çizdi şimdi yoğun talebe yetişemiyor

Fikret Fedakar'ın oğlu Oto tamir ustası Berkay fedakar ise klimasız olan Vosvos araç sahiplerinin Antalya'nın sıcak havasında aracı kullanırken zorlandıklarına şahit olduklarını ve bunun üzerine çözüm olarak tekrar klima takma çalışmasına başladıklarını ifade etti.

Fedakar, konuşmasını şöyle tamamladı:

Antalya'da klimasız araç kullanmanın zor olduğunu bildiğimiz için bir çare bulduk, eski model Vosvosumuza klima bağladık. Türkiye'de ilk defa bir araca bağlandı, artık seri üretime geçmeyi düşünüyoruz