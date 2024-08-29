Geceleri tavana bakıp kafasında çizdi şimdi yoğun talebe yetişemiyor

2017 yılında işlerinin yoğunluğundan dolayı klima takma işlemini ertelediğini söyleyen Fikret Fedakar, bu yıl sıcaklığın artmasıyla klima taleplerinin yoğunlaştığını ve bu talep sonucu yeniden harekete geçtiklerini aktardı.
Fedakar, “2017 yılındaki müşterimiz yapılan işlemden çok memnun kaldı, sonra talep çoğaldı, işlerin yoğunluğu nedeniyle biraz erteledim. Bu yıl yeniden aynı talep gelmeye başladı ve günümüzde havaların yeterince sıcak olması bizi bu işe teşvik etti. Bir hafta önce klima yerleştirmek için çalışmalara başlandı, 2017'de 20 gün uğraştığımız işi bu yıl üç gün içerisinde çözdük. Amacımız, bu işlemi seri hale getirip bütün Vosvosları klimalı yapmak. Klima taktıktan sonra ‘Sadece beni izleyin' yazarak sosyal medyada taktığım klimayı paylaştım, şu an için ‘Ankara'dan on tane araç hazır, gönderelim” demeye başladılar” diye konuştu.