Geceleri uyutmayan öksürüğü anında kesen yöntem! 1 kaşık bile yetiyor

Ama unutmayın, bu öneriler profesyonel tedavi yerine geçmez. Öksürüğünüz geçmiyorsa, hemen bir sağlık profesyoneline danışmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Aşağıdaki yöntemler sadece destekleyici nitelikte olup, doktorunuzun onayı ile kullanılmalı.

Bal ve Karabiber Kürü

Malzemeler:

3 tatlı kaşığı süzme bal

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

Nasıl Yapılır?

Bir kapta balı, karabiberi ve limon suyunu karıştırın. Yemeklerden 10 dakika önce veya yatmadan 10 dakika önce 1-2 tatlı kaşığı tüketin. Ardından ılık su içebilirsiniz. Şifa olsun.

Pekmez ve Limon Karışımı

Malzemeler:

3 yemek kaşığı pekmez (tercihinize göre üzüm, keçiboynuzu, dut vb.)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 su bardağından biraz az su

Nasıl Yapılır?

Bir bardak suya pekmez ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Aç karnına sabah ve akşam 2 kez içebilirsiniz. Doktor onayı ile 6 gün boyunca uygulayıp, ardından 1 gün ara verin. Şifa olsun.

Bal ve Türk Kahvesi Kürü

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı (tepeleme) toz Türk kahvesi

1,5-2 yemek kaşığı bal

Nasıl Yapılır?

Kahve ve balı bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırıp yutun. Tadı çok ağır gelirse, ardından su veya sütle pişirilmiş Türk kahvesi içebilirsiniz.

Ev Yapımı Boğaz Pastili

Malzemeler:

1 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı su

3-4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

Nasıl Yapılır?

Bal hariç tüm malzemeleri bir tencerede kısık ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eridikten sonra 15-20 dakika daha pişirin, karanfilleri çıkarın. Sıcaklığı azalınca balı ekleyip hızlıca yağlı kağıt serili tepsiye küçük yuvarlaklar halinde dökün. Soğuyunca pudra şekeri serpin. Kavanozda saklayabilirsiniz. Şifa olsun.

Zencefil Shot

Malzemeler:

1 portakal, 1 mandalina, 1 limon (hepsi soyulmuş)

1 dilim taze zencefil

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı bal

Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin, süzün ve shot'lar halinde tüketin.

Baharatlı Çay

Malzemeler:

2 su bardağı süt

1 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı siyah çay

Baharatlar (kakule, karanfil, yıldız anason, tarçın, zencefil, karabiber)

Nasıl Yapılır?

Çayı demleyin, süzün, süte ekleyip kaynatın. Baharatları ilave edip birkaç dakika daha kaynatın. Tekrar süzün ve tarçınla servis edin.

Bu yöntemlerle öksürüğünüzü hafifletebilir ve genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz!