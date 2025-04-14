Geceliği 12 bin TL olan lüks bungalovda gizli kamera skandalı

Mesut Kozan, ailesiyle birlikte Sapanca’daki popüler bungalov evlerden birinde bayram tatili geçirmek için rezervasyon yaptırdı. Ancak tatilin ilk akşamında, yatak odası ve jakuzinin bulunduğu alandaki tavan lambasından gelen kırmızı bir ışık dikkatini çekti. Kozan, Show Ana Haber’e yaptığı açıklamada, “Ampule yaklaştığımda gözlerime inanamadım. İçinde 360 derece çekim yapabilen bir gizli kamera vardı. Jakuzi ve yatak odasını tam görüyordu.” dedi. Kızıyla birlikte jakuziyi kullandıklarını belirten Kozan, “Bizden önce orada kalanlar da muhakkak kaydedilmiştir. Bu iğrenç bir ihlal.” diye ekledi.

Kozan ailesi, olayın şokuyla ruh sağlıklarının altüst olduğunu ifade etti. Mesut Kozan, “Bunu kim, neden yaptı, bu görüntüler nerede kullanılıyor bilmiyoruz. Düşünmek istemiyoruz ama düşünmeden de edemiyoruz. Psikolojimiz mahvoldu.” diyerek yaşadıkları travmayı anlattı. Ailenin en büyük korkusu, görüntülerin kötü niyetli kişilerce paylaşılmış veya satılmış olma ihtimali.

İŞLETMENİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Skandalın ardından işletmeyle iletişime geçen Kozan, aldıkları yanıt karşısında bir kez daha şaşkına döndü. İşletmenin, “Biz yardımcı olurduk size. Belki sizden önceki aile bunu yapmıştı.” dediğini aktaran Kozan, bu savunmayı “pişkinlik” olarak nitelendirdi. Gecelik 12 bin TL ücret alan bir işletmenin güvenlik ve denetim konusunda daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Kozan, “Bu kadar yüksek ücret alıyorlar, ama en temel kontrolleri bile yapmıyorlar. Özürleri kabahatinden büyük.” dedi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Kozan ailesi, Sapanca’daki karakola giderek şikayetçi oldu. Yetkililerden skandalın tüm boyutlarıyla araştırılmasını talep eden aile, kendileri gibi başka mağdurların da olabileceğine dikkat çekti.