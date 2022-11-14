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Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması. Geçen ay boşanmıştı

Geçen ay iş insanı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşanan Tuğba Özerk, "Artık evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:25
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Geçen ay boşanan Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması

Tuğba Özerk'ten evlilik açıklaması. Geçen ay boşanmıştı
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Şarkıcı Tuğba Özerk önceki akşam Ulus’taki Ulu Orta Restaurant’ta sahneye çıktı. Geçen ay Gökmen Tanaçar ile 2,5 yıllık evliliğini sonlandıran Özerk, evlilikle ilgili açıklamalar yaptı. 

İş insanı Gökmen Tanaçar ile 2,5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak bitiren Özerk, “İşimi çok seviyorum. İşimde olmak bana en büyük mutluluğu veriyor. Daha mutlu olduğum bir yer yok. Dolayısıyla artık evlenmeyeceğim ben. Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Bu işleri yapamadık. Daha doğrusu bizim meslekte hanfendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba, daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Herkes mutlu olsun” dedi. 

Usta müzisyen Aykut Gürel'in sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün den Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı Çalkala’yı seslendiren Tuğba Özerk, “Şarkı çok ilgi gördü. Müzik platformalarında da çok keyifli gidiyor. Dinleyici çok sevdi. Aykut Gürel benim Sezen Aksu ile sahne çıktığımda ilk gitarımı çalan kişidir. Çıkış parçasını bana emanet edilmesi çok değerli, çok sevildi. Şimdi kendi şarkılarımı Aralık ayı ile beraber arka arkaya 7 tane şarkı hazır, Murat Yeter aranjeleri ile beraber sunacağız” dedi. 

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