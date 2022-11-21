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Abdürrahim Albayrak'ın torununun intihar ettiği ortaya çıktı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:15
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Geçen gün AVM'de hayatını kaybeden Abdürrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın intihar ettiği ortaya çıktı

Abdürrahim Albayrak'ın torununun intihar ettiği ortaya çıktı
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın yaşamını yitiren torunuyla ilgili çok üzücü bir ayrıntı ortaya çıktı.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre; 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bıraktı.
Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan iş insanı Abdurrahim Albayrak (68) ve ailesi dün büyük bir acı yaşadı. Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin dördüncü katındaki yemek alanında bulunan balkondan düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

ALBAYRAK'TAN YÜREK BURKAN MESAJ
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım, bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkânsız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekânına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

AVM'YE ARKADAŞLARIYLA GELDİ
Üzücü olayla ilgili bugün dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Batuhan Bostancı, ünlü isimlerin de uğrak mekânlarından olan AVM'ye arkadaşlarıyla birlikte geldi. Arkadaş grubu restoranların bulunduğu dördüncü kata çıktı. Bir süre sonra ise Batuhan Bostancı balkondan kendini boşluğa bıraktı.

Alışveriş merkezinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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misafir
21.11.2022 14:33
Bu yaşta bir genç neden bunu yapar, hangi çıkmaz onu bu davranışa sürükler? Çok iyi araştırılması lazım. Artık kamuya mal olmuştur.  
 
Ahmet
21.11.2022 14:24
Allah ailesine sabır versin.  
 
Mahmut KARIMIŞ
21.11.2022 14:22
Allah rahmet eylesin.  
 
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