Geçen hafta Manchester City'yi evinde deviren Liverpool, Nottingham Forest'a kaybetti

Ligin ilk haftalarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan ve puan tablosunda zirveden uzaklaşan geçen sezonun ikincisi Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu.
Düşme hattındaki Nottingham Forest, Liverpool'u Taiwo Awoniyi'nin 55. dakikada attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Liverpool, 16 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 9 puana yükseldi.
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