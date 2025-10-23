ABD Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis ve kumar operasyonunun yankıları sürüyor.
Operasyonda Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier de gözaltına alındı.
NBA yönetimi, Billups ve Rozier'i ligden uzaklaştırdı.
Portland Trail Blazers da Billups'ın yerine başantrenörlük görevine yardımcı antrenör Tiago Splitter'ı getirdi.
Splitter, geçen sezon Fransız ekibi Paris Basketbol'u çalıştırmıştı. Paris Basketbol, THY EuroLeague play-off'unda Fenerbahçe ile eşleşmişti. Serideki 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, final-four'a yükselmişti.
Normal sezondaki 2 maç da sarı lacivertlilerin galibiyetiyle sona ermişti.