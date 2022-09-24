Beşiktaş'ta flaş ayrılık. İşte yeni takımı

Adanaspor'da Önder Karaveli sesleri! Turuncu Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.

Skorer'in haberine göre; Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin Pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Önder Karaveli, 9 kez kazanırken 3 kez yenildi 6 kez de berabere kaldı. 33 puan toplayan Önder Karaveli maç başında 1.83 puan ortalaması tutturdu.