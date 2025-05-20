Geçen sezona damga vurmuştu: Kocaelispor Alman hocayla görüşüyor

16 yıl sonra Süper Lig’e dönen Kocaelispor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını belirlemek için çalışmalarına başladı. Marmara temsilcisi, daha önce Süper Lig’de Samsunspor’u da çalıştıran 55 yaşındaki Alman teknik direktör Markus Gisdol ile resmi görüşmelere başladı.

Demokrat Kocaeli haber sitesinden Metin Tuncay’ın haberine göre; Kocaelispor, Gisdol ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Teknik direktör arayışında yerli isimlerle de görüşen yönetimin, ortak kararda birleşerek Markus Gisdol isminde yoğunlaştığı aktarıldı.

Haberde, deneyimli teknik adam ile önceki gün bir kez daha bir araya gelindiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Markus Gisdol’un şartları büyük oranda kabul ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Kocaelispor’da yeniden Alman ekolünün hakim olacağı ifade edildi.

55 yaşındaki Alman teknik direktör Markus Gisdol, daha önce Samsunspor’un yanı sıra Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda da görev yaptı.