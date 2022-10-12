Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hakemi Ali Şansalan'ın nereden çıktığını açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

MHK, Beşiktaş-Trabzonspor maçına Ali Şansalan'ı atamış.

Şaşırdım.

Herhalde hakem atamalarını yaptığı söylenen yapay zeka da şaşırmış! Ya da "Lige bir hareket getireyim" demiş.

"Neden" diye soruyorsanız eğer sadece iki örnek vereyim. Hem de geçen sezondan.

Geçen sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçını hatırlıyor musunuz? Hani Trabzonspor'un 3-1 kazandığı. Maçın daha ilk dakikalarında Kim Min-Jae ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmış, ortalık karışmıştı.

Kim Min-Jae'nin Djaniny ile girdiği ikili mücadelede çalınan faule kimse anlam verememişti. Şansalan bir de maçın son dakikalarında Trabzonspor lehine bir de penaltı çalmıştı. Trabzonspor bu maçla liderliğe çıkmıştı, sezonu da öyle devam ettirmişti zaten.

Eski hakem Deniz Çoban canlı yayında Ali Şansalan'ın kararının doğru olmadığını söylemiş ve eklemişti:

"Ben Fenerbahçeli futbolcunun ittiğini düşünmüyorum. Normal bir ikili mücadele olarak görüyorum. Oyunu devam ettirseydi çok daha doğru karar verirdi. Ben bu faul kararına katılmıyorum ancak faul düdüğünü çalmışsanız kırmızı kart vermeliydi bariz gol şansı nedeniyle."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Şansalan için "Ali Maçalan" ifadesini kullanmış, sert sözlerle eleştirmişti.

Bir de Adana Demirspor-Beşiktaş maçı vardı Ali Şansalan'ın yönettiği. 1-1 biten maçta Adana Demirspor'un son dakikada filelere giden topu gol olarak geçerli sayılmamış, Ali Şansalan VAR'a gitmediği gerekçesiyle yine eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerini çok iyi hatırlıyorum:

"TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun? VAR'daki hakem de öyle. Alper Saka mıymış neymiş. Attığımız son gole baktığınız zaman, Balotelli önünü kesmiyor. Ofsayt pozisyonu yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler. Sayın Nihat Özdemir başkanım. Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle."

Bunlar sadece 2 örnek.

Böylesine önemli bir maça yapay zeka mı, MHK zekası mı artık kim atadıysa bilmiyorum; daha titiz bir seçim beklerdim.

Neyse... Umarım endişelerimiz boşa çıkar da Ali Şansalan dört dörtlük bir maç yönetir. Yoksa... Hazır olun çok konuşulacak bir haftaya...