Geçen sezonun en istikrarlı günü

2024-2025 televizyon dizi sezonuyla ilgili dikkat çeken bilgileri paylaşmaya devam ediyorum.

Burak Sakar’ın her yıl Temmuz ayında yayınladığı ‘2024/2025 Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme Raporu’na göre, sezonun en istikrarlı günü belli oldu. Verilerde, yeni başlayan dizilerin en çok Salı ve Cuma günlerini tercih ettiği görüldü. Bu 2 günde toplam 10 dizi yayına girerken yalnızca ‘Kral Kaybederse’ (Star TV) yeni sezon onayı alabildi. Buna karşılık, Çarşamba günü yayınlanan 4 yeni diziden yalnızca biri final yaptı. Böylece sezonun en istikrarlı günü Çarşamba oldu. Perşembe ise, TRT 1’de yayınlanan Avrupa Ligi maçlarının etkisiyle yeni başlayan 3 dizinin tamamı ilk sezonunda ekranlara veda etti.

Bakalım, 2025-2026 televizyon dizi sezonunda en istikrarlı gün hangisi olacak?

Güliz Ayla’dan ‘Yürü Ya Kulum’

Güliz Ayla, 2000’li yılların başında Hülya Avşar’ın seslendirdiği Metin Özülkü imzalı ikonik şarkı ‘Yürü Ya Kulum’u Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Modern bir düzenleme ile yeniden hayat bulan ve yaz aylarına damga vuracağa benzeyen şarkının yeni düzenlemesini Selami Bilgiç yapmış. Şarkıya Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Hem nostaljiye selam duran hem de yazın enerjisini taşıyan bu projeyle müzikseverleri bir kez daha şaşırtmayı başaran Güliz Ayla’nın ‘Yürü Ya Kulum’unu keyifle dinledim.

‘Deli Zekâlılar’ın 2. sezon galası yapıldı

Başrollerinde Yunus Karaca, Metin Yıldız ve Metin Keçeci’nin yer aldığı YouTube tarihinin en büyük prodüksiyonlu işlerinden ‘Deli Zekalılar’ın 2. sezon galası, Nişantaşı’ndaki City’s de gerçekleşti.

Senarist, yapımcı ve başrol oyuncusu Yunus Karaca, “Yazmaktan ve oynamaktan keyif aldığım şeyleri yazıp yapıyoruz. Çok güzel bir ekip ve oyuncu grubu ile bir araya geldik. Seyirci izlerken keyif alacaktır. Çok mutluyuz. Adı çok beğeniliyor, hayat biraz delice ve zekalıca yaşanan bir şey” dedi.

Metin Keçeci, “Belden aşağı küfür yok. Sakatların çok olduğu naif bir hikâye… Rahmetli Hulusi Kentmen’i analım, mahallenin babacan komiserini oynuyorum. Ustalara yakışır şekilde onlardan öğrendiğimizi yapabiliyorsak ne mutlu bana… 8 bölüm çektik, tekrar tekrar izleyeceğini düşünüyoruz. Ben oyunculuk dışında başka bir şey yapamam elimden gelse de” ifadelerini kullandı.