Geçen sezonun en uzun süreli dizileri

2024-2025 televizyon dizi sezonu sonrası dikkat çeken verileri paylaşmaya devam ediyorum.

Dizi sürelerinin uzunluğu izleyici kadar set çalışanlarının da canını sıkan bir durum. Buna rağmen hâlâ dizi süreleri uzun. Burak Sakar’ın her yıl yayınladığı ‘2024-2025 Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme Raporu’na göre, geçen sezon ortalama bölüm süresi yalnızca 2 dakika azalmış ve 136 dakikadan 134 dakikaya düşmüş. ‘Kara Ağaç Destanı’ ve ‘Kızıl Goncalar’, sezonun en uzun ortalamalı dizileri olurken yüksek prodüksiyon bütçelerine sahip yeni yapımlar ‘Şakir Paşa Ailesi’ ve ‘Kral Kaybederse’ daha kısa süre ortalamalarıyla öne çıkıyor. Uyarlama furyası, geçen yıl da hız kesmeden devam etti. Güney Kore uyarlamaları ‘Bahar’ ve ‘Taş Kâğıt Makas’, geçen sezon da ekranlarda kalmayı başardı. Bu 2 diziye ek olarak 5 farklı ülkeden daha uyarlama projeler izleyiciyle buluştu. İngiliz uyarlaması ‘Başka Bir Gün’, Güney Kore’den uyarlanan ‘Aşk Evlilik Boşanma’ ve İran yapımı ‘Şehrazad’dan uyarlanan ‘Sen Ağlama İstanbul’, sezon içinde final yaptı.

Brezilya uyarlaması ‘Leyla: Hayat... Aşk... Adalet’, yaz sezonunda yoluna devam edecekti ama reytingler düşünce final kararı alındı ancak hala final yapamazken Lübnan yapımı ‘Al Hayba’dan uyarlanan ‘Uzak Şehir’, sezonun en çok konuşulan ve en yüksek reytingli dizisi olarak öne çıktı.

Edis, albüm öncesi ‘Sakin Ol’du

Türk Pop Müziği’nin dikkat çeken isimlerinden Edis, heyecanla beklenen yeni albümünden önce son bir sürpriz şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Edis, yeni şarkısı ‘Sakin Ol’u yayınladı. Sözleri ve müziği Edis, Emrah Karakuyu ve Efe Çelik’e ait şarkının düzenlemesini Zeki Arkun ve Artz yapmış. Edis’in karakteristik müzik dili ve enerjisiyle şekillenen ‘Sakin Ol’, dinleyicide derin bir etki bırakıyor.

Şarkı, sadece melodik gücüyle değil; taşıdığı anlam katmanlarıyla da dikkat çekiyor.

Kırıklardan yeniden doğuşun sergisi

Çok yönlü sanatçı Deniz Doğruyol’un izleyiciyi kişisel ve toplumsal dönüşümün izlerini sürmeye davet eden yeni kişisel sergisi ‘Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum’, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla Baruthane’de kapılarını açtı.

Geri dönüştürülmüş kâğıtlar, kırık objeler ve kişisel izlerden oluşturduğu figürlerle geçmişten gelen parçaları yeniden bir araya getiren sanatçı, onlara yeni bir benlik kazandırıyor. Deniz Doğruyol’un yeni bedenlere dönüştürdüğü etkileyici figürler ziyaretçileri hissetmeye, yazmaya ve hatırlamaya çağırıyor.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp’ın üstlendiği sergi, Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Ataköy’de bulunan Baruthane’de ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.