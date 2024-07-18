Geçen sezonun televizyon raporu

Televizyon dünyasına dair araştırmalarıyla yakından tanıdığımız Burak Sakar, geçtiğimiz sezon ekranlara gelen dizilerle ilgili analizlerini içeren “2023-2024 Türkiye TV Dizi Sezonu Genel Değerlendirme” raporunu, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladı.

Rapora göre, 53 dizinin yayınlandığı sezonda yeni başlayan 31 diziden 16’sının ömrü 13 bölümden kısa sürdü. Toplam bin 15 bölüm yayınlanırken dizi başına ortalama bölüm sayısı 19 olarak hesaplandı. Sezon boyunca 26 farklı yapım şirketi dizi yapmış. Bunlardan Ay Yapım, en fazla sayıda bölüm yapan (6 dizi-112 bölüm) şirket olmuş. En uzun süre ortalamalı dizi, 33 bölümde 153 dakika ortalaması ile Ömer (Star) olurken en kısa dizi, 5 bölümde 115 dakika ortalamasıyla Kopuk (NOW) olarak kayıtlara geçti. Yeni başlayan 31 diziden 5’ini uyarlama yapımlar oluşturmuş. En çok dizinin uyarlandığı ülke, 4 dizi ile Güney Kore.

Dizilerin çetelesinin tutulduğu raporda ayrıca, yayın günlerine, ikinci bölüm sıçramalarına, çekim mekânlarına ve YouTube verilerine göre çeşitli analizler yer alıyor.

Gülben Ergen, ‘Nanik’ yaptı

Gülben Ergen, yeni şarkısı ‘Nanik’i Ergen Müzik Yapım etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkının düzenlemesini Okay Barış yaptı. Bu arada Gülben Ergen, ‘Nanik’ ile birlikte 12. Minik Serçe şarkısını okumuş oldu.

Balat’ın arka sokaklarında Elif Demiralp’in yönetmenliğinde çekilen klipte ayrıca, Köksal Ünal isimli bir zenne de oynadı. Yeni şarkısı için saçlarına rasta yaptıran Ergen, klibinde zenne oynatmasıyla da çok konuşuldu.

Balat’ın otantik atmosferinde şarkının ruhuna uygun çekilen klibi beğendim. Hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni çok olsun.

Ertan Saban’ın ‘sosyal’ hamlesi

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde bazı ünlü isimlerin sosyal medyanın farkına geç de olsa varabilmeleri güzel bir gelişmedir.

Son olarak, oyuncu Ertan Saban da Instagram hesabı açan ünlüler kervanına katıldı. Bana göre, çok geç kalınmış bir karardı ama en azından bunun önemini anlayıp bir adımın atılması bile sevindirici. Çünkü ünlülerin, iş ya da özel hayatlarına dair birçok gelişmeyi bu platformlardan takip ediyoruz. Hâl böyleyken Saban’ın sosyal hamlesi hayranlarını mutlu etti.

Hâlâ herhangi bir sosyal medya hesabı olmayan birçok isim var. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Umarım, onlar da en kısa zamanda sosyal medyayla buluşurlar.