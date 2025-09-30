Geçen yıl 1 TL’ydi bu yıl 20 TL’den satılıyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geçen yıl 1 TL’ydi bu yıl 20 TL’den satılıyor!

Adana'da limon hasadı başladı, geçen yıl bahçede 1 TL'ye alıcı bulan "Mayer" cinsi 20 TL'den, 5 TL'den alıcı bulan "Enterdonat" cinsi ise 30-35 TL'den satılmaya başlandı.

Turunçgiller Kesim ve İhracat Tarihleri Belirleme Komisyonu'nun Mayer ve Enterdonat cinsi limonlarda 25 Eylül itibarıyla hasada izin vermesinin ardından Çukurova'da limon bahçelerinde sezon resmen başladı.

2-004.jpg

Yurt genelinden ve Avrupa'dan talep gören limon hasadı için bahçeye giren işçiler, ilk hasatları türkü eşliğinde yaptı. Üreticiler, bu yıl kış döneminde yaşanan don olayları ve haziran ayında çiçeklenme döneminde görülen aşırı sıcakların meyve oluşumunu olumsuz etkilediğini kaydetti.

3-001.jpg

Rekoltenin düşük olması nedeniyle geçen yıl bahçede 1 TL'den alıcı bulan "Mayer" cinsi 20 TL'den, 5 TL'den alıcı bulan, "Enterdonat" cinsi ise 30-35 TL'den satılmaya başlandı.

4.jpg

REKOLTE DÜŞÜK OLUNCA LİMON PARA ETTİ

35 dönümlük arazide üretim yapan Berkant Balım, "Normalde 100 tona yakın ürün alabiliyorduk ama bu yıl 24 ton çıktı. Geçen yıl 3 bin ton ihracat yaparken bu yıl bin tona ulaşabilirsek şanslı sayacağız. Rekolte kaybımız çok yüksek.

5.jpg

Limon dalında fiyatlar yüksek seyrediyor. Geçen yıl Mayer cinsi limon 1-2 TL'ye kadar düşmüştü, bahçede kalan olmuştu. Bu yıl Mayer cinsi 20-25 TL, Enterdonat cinsi ise ihracata 30-35 TL bandında bahçeden alıcı buluyor.

6.jpg

Avrupa ülkeleri özellikle Rusya ve Polonya'dan yoğun talep gösteriyor. Fiyatların artması bekleniyor ancak işçilik ve gümrük masrafları da üreticiye yük oluyor" dedi.

7.jpg

Bahçelerde hasat yapan işçiler de, geçtiğimiz yıllara oranla bu sezon kışın yaşanan don nedeniyle verimin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

8.jpg

İlk kesimlerde türküler söyleyerek mesaiye başlayan narenciye işçilerinden Hatice Duran da zorlu sezonun başladığını kaydetti.

