Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi

Kaynak: AA
Geçen yıl 12 milyon 159 bin araç muayene edildi
Türkiye’de geçtiğimiz yıl 313 araç muayene istasyonunda toplam 12 milyon 458 bin 643 araç kontrol edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, araç muayeneleri devlet ve özel sektör iş birliği ile yürütülüyor. Türkiye genelinde hizmet veren 313 istasyon; 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 6 motosiklet istasyonundan oluşuyor. Yapılan muayenelerde, 8 milyon 847 bin 875 araç hafif kusurlu, 3 milyon 220 bin 984 araç ağır kusurlu, 148 bin 314 araç emniyetsiz ve 241 bin 470 araç kusursuz olarak tespit edildi.

Araçlarda en çok fren sistemleri, aydınlatma donanımları, emniyet kemerleri, geri vites lambaları, ön fren hortumları ve yakıt sistemleri gibi kısımlarda kusurlar bulundu.

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