﻿Sağlığımıza 354 milyar harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Toplam sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 249 milyar 932 milyon liradan 353 milyar 941 milyon liraya çıktı.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41,5 artışla 280 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 42,1'lik artışla 73 milyar 721 milyon lira olarak hesaplandı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hane halkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

23 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Cari sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 330 milyar 928 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 36,4 artışla 23 milyar 13 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2021 yılında yüzde 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2020'de 2 bin 997 lira iken 2021'de yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2020'de yüzde 5 iken 2021'de yüzde 4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021'de yüzde 15,9 oldu.