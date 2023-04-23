Geçen yıl 46 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, "ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı"na vatandaşlardan gelen bildirimler sayesinde geçen yıl 46 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu.

Geçen yıl 46 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığının ihbarların yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü istihbarat çalışmalarıyla ele geçirdiği kaçak eşyanın tutarı ise 187 milyon lirayı buldu.

Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu ihbar hattı kaçakçılıkla mücadelede vatandaşların da desteğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

İhbar hattı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verirken, burada çalışan personel, ihbar niteliği taşıyan her türlü bilgiyi en kısa zamanda ilgili taşra veya merkez birimlerine iletiyor. Bu kapsamda, hava, kara ve deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılık faaliyetine ilişkin ihbarlar alınıyor.

Ücretsiz olarak aranabilen ihbar hattı yanında Bakanlığın hizmete açılan çevrim içi ihbar sayfası da kullanılıyor. Bu sayfaya "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" adresinden erişilebiliyor.

Geçen yıl 807'si ihbar mahiyetinde olan 9 bin 144 çağrı alınırken, söz konusu ihbarlardan 466'sı sonuçlandırıldı.

Sonuçlandırılan ihbarlardan 168'inde yakalama gerçekleştirilirken, ele geçirilen eşyanın toplam değeri 46 milyon lirayı buldu. İhbarlar neticesinde 2021 yılında da 36 milyon liralık eşya ele geçirilmişti.

Geçen yıl ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na ilave olarak, 544'ü e-posta ihbarı, 230'u CİMER başvurusu, 121'i diğer kanallardan olmak üzere 895 başvuru alındı. Bu kapsamda ele geçirilen eşyanın değeri 135 milyon lira olarak hesaplandı.

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ULUSLARARASI OPERASYONLARA İMZA ATILDI

Ulusal ve uluslararası alanda yürütülen istihbari çalışmalarla da 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 222 artışla toplam 187 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında diğer kolluk kuvvetleri ve kurumlarla ihbar ve istihbari bilgi paylaşımları yapılıyor, ortak operasyonlar yürütülüyor. Ayrıca, personel kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenleniyor.

Ekipler, 2022 yılı içinde uluslararası istihbarat çalışmaları kapsamında 8 operasyona katıldı.

Kaçakçılıkla mücadele konusunda uluslararası bilgi ve tecrübe değişimini teminen, Türkiye'de akredite yabancı ülke gümrük ve polis irtibat görevlileri ile 18 işbirliği ve istişare toplantısı yapıldı.

Yabancı irtibat görevlileri ile gerçekleştirilen ikili istihbarat paylaşım toplantıları haricinde, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi ile bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımına yönelik birçok çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen ortak operasyonel çalışmalar ve istihbari bilgi paylaşımları neticesinde çok sayıda yakalamaya imza atıldı.

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