Geçen yıl depremde eşini ve çocuğunu kaybeden AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi

Kaynak: Oda TV
Geçen yıl depremde eşini ve çocuğunu kaybeden AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi
AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, şaşaalı bir düğün töreniyle kendisinden 20 yaş küçük olan bir kadınla evlendi. Çetin, 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde AKP İl Başkanı Murat Çetin, önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetti.

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Kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personelleri ile Eylül ayında bir araya gelen Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum" diye konuşmuştu.

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KENDİSİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KADINLA EVLENDİ

Kendisi 52 yaşında olan İl Başkanı Murat Çetin, deprem felaketinden bir sene sonra mutluluğu AKP Nizip Belediye başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni Avukat Naz Akdoğan'da buldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kıydığı nikahta çift mutluluğa "evet" derken, AKP Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan aynı zamanda, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan AKP eski İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın kız kardeşi.

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KİMLER KATILDI

28 Ocak'ta nişanlanan çiftin nikah törenine, AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

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