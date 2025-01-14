Geçen yıl Kasım ayındaki tavuk üretimi rakamları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Geçen yıl Kasım ayındaki tavuk üretimi rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi Kasım 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 754 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,71 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi Kasım 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 754 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,71 milyar adet oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,6, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7, tavuk eti üretimi ise 6,9 artış gösterdi.

Verilere göre, bir önceki ay 227 bin 675 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 4,8 oranında azalarak, 216 bin 754 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 881 milyon 358 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de kasımda yüzde 9,1 oranında azalarak, 1 milyar 710 milyon 852 bin olarak belirlendi.

Son Haberler
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS başvuruları başladı
Türkiye'de öğrendi ülkesi Suriye'de devam ettirecek!
Türkiye'de öğrendi ülkesi Suriye'de devam ettirecek!
Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer
Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer
Ata tohumları satışa çıkıyor
Ata tohumları satışa çıkıyor
Hıçkırıkla baş etmenin en etkili yolları! Uzmanlardan tavsiyeler
Hıçkırıkla baş etmenin en etkili yolları! Uzmanlardan tavsiyeler