Trabzonspor taraftar grubundan Kayserispor paylaşımı. Geçen yıla gönderme yapıldı

Trabzonspor, bugün Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Trabzonspor taraftarından Kayserispor maçı öncesi göndermeli paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda ''Trabzonlu Gençler grubu olarak bu gece Kayseri çıkartmamız başlayacaktır. Yola çıkacak olan tüm taraftarlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileriz.

Biz hiçbir şeyi unutmadık, kimse hiçbir şeyi unutmasın…'' ifadeleri kullanıldı.