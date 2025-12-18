Türkiye’nin kara, deniz, hava sınırlarının kevgire döndüğünü açıktan söylesek çok mu ayıp etmiş oluruz?..

Bakın;

28 Kasım’da Kocaeli açıklarında Ukrayna donanmasına ait İnsansız Deniz Araçları ile vuruldu. Bizdekiler ne yaptı?.. Gak guk, kem küm…

Sonra…

15 Aralık tarihinde Karadeniz yönünden hava sahasına giriş yapan ve Ankara (Elmadağ ile Çankırı arasında) semalarında düşürülen kimliği belirsiz. İnsansız Hava Aracı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, her perşembe günü Ankara’da gazeteciler, bilgilendirir. Ne diyecekler acaba diye bugüne bekledim. Her zamanki gibi suyuna tirit bir açıklama geldi. Açıklamada, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve bir şey taşıyıp taşımadığına dair bir bilgilendirme ise yapılmadı. Kısaca alıntılayalım;

"Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir"

Hepsi o kadar!..

Bu açıklama sizleri tatmin etti mi?.. Sanmıyorum…

O zaman, başkente kadar ulaşan açık güvenlik tehditleri yüzünden rahatsızlık duymakta, endişe etmekte haksız mıyız?.. Her gün yatağımıza korku içinde uzanmak zorunda mıyız?..

Bakın sizlere, sizlere geçen yıl Ekim ayında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde stratejik TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) merkez yerleşkesinde düzenlenen terör saldırısını hatırlatacağım. Ve ardından Ankara büromuzun başarılı muhabirlerinden Fatih Erboz’un konuyla ilgili yaptığı YENİÇAĞ’da yayınlanan haberini hatırlatacağım;

-ANKARA’YA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ŞART

Türkiye geçtiğimiz günlerde TUSAŞ’a yönelik terör saldırısının ardından derin bir sarsıntı geçirirken saldırının nedenleri kadar sonuçları da tartışılmaya başlandı. Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Poyraz Gürson TUSAŞ’a yönelik saldırının çok boyutlu analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu saldırının Türkiye açısından ulusal, bölgesel ve küresel neden ve sonuçlarının çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Bu saldırıdan sonra daha önce Taksim ve Beşiktaş saldırılarında da gördüğümüz gibi şeffaf ve tamamıyla liyakate dayalı bir bilgilendirme sistemi kurulması gerekiyor. Dezenformasyonun neden olacağı kaosu engellemek şart. Bu saldırı PKK’nın bittiğini artık PYD’nin sahne olduğunu da gösteriyor. Bizim için ikisi de aynı terör örgütü ama batı özellikle birbirinden ayırıyor. Terör örgütünden yapılan sözde açıklama ve son bir haftada siyasette yaşanan gelişmelere baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Siyaset kurumu artık merkezde birleşiyor. Bunun yanında terör örgütlerinin hedefi haline gelen Ankara ve bu bölge Türkiye’nin diğer hasımları tarafından da hedef alınacağından hava savunma sistemi kurulması şart. Bu bölge için özel bir birlik kurulması da gerekiyor. TUSAŞ tesislerinin olduğu bölge de terör bölgelerindeki stratejik noktalar kadar önemli hepsinden de önemlisi ulusal bir stratejik noktamız” dedi.

KÜRESEL BOYUTU VAR

TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının biçimine bakıldığında saldırının önceden planlandığının açık olduğunu kaydeden Gürson, şunları belirtti: “Saldırının son günlerdeki terörist Öcalan’a yönelik siyasetin yaptığı tartışmalar ve yine çözüm süreci kavramının tartışılmaya başlamasından önce planlandığı belli. Spesifik bir terör saldırısı ve üzerinde ayrıntılı çalışıldığı çok açık. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’nin savunma sanayisini hedef aldığı ve yine son dönemdeki BRICS gelişmeleri ile bağlantılı olabileceğini söylemek mümkün. Türkiye savunma sanayisinde geliştikçe bölgesel ve küresel güçler başta da ABD ve İsrail rahatsız oluyor. PKK teröristlerini taşeron olarak kullanarak böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu izin vermeyiz mesajı içeren bir saldırı niteliğinde kendilerince. Diğer yandan Türkiye’nin BRICS üyeliği başvurusu ABD başta olmak üzere batıyı çok rahatsız etti. 3 buçuk milyar dünya nüfusunun ve enerji kaynaklarının yüzde 45’inin bu ülkelerde olduğunu düşürsek Türkiye’nin batıya bağlı kalmasını düşünüyorlar. Aynı zamanda BM gibi bir örgütün son dönemlerini yaşadığını ya da ciddi bir yenilenme sürecini geçirirken BRICS gibi bir alternatif oluşumun güçlenmesini istemiyorlar. Türkiye jeopolitik konumuyla bunu yapabilecek güçte. Bu nedenle de bu saldırının gerçekleştiğini söylemek abartı olmaz. Bu küresel boyut.”

PKK BİTTİ PYD RESMEN DEVREDE

PKK terör örgütünün bu saldırısının bölgesel neden ve sonuçları da olduğunu ifade eden Gürson, “PKK bu saldırıdan sonra kendine güç devşirmek isteyen bir havaya bürünmek istese de siyasette ki son gelişmelere bakıldığında terör örgütü içindeki bazı unsurların inisiyatif biz de mesajı vermek istediklerini görsek bile PKK’nın artık yoluna PYD olarak devam edeceği açıkça ortaya çıktı. Bundan sonra PKK terör örgütü ortadan kalkacak bunun yerine PYD olacak. Bizim için ikisinin arasında hiçbir fark yok ama batı ikisini en başından beri birbirinden ayırıyor. Bu nedenle Suriye’de böyle bir terör örgütünün varlığını İsrail’in savunmasının sürmesi açısından istiyorlar. Orada yaşam alanı bulacak olan terör örgütü PYD’nin amacı İsrail'’ korumak. PYD terör örgütünün ömrünün ne kadar olacağına ise Pasifik bölgesindeki sert rekabetin seyri belirleyecek. Ancak bundan sonra PKK tamamıyla bitti, eylem yapmayacak anlamında bir yargıya varamayız. PKK yine eylemlerini yapmak isteyecek ancak mikro nitelikte eylem yaparak varlığını hissettirmek isteyecek. Dikkatli olmamız şart terör saldırıları maalesef bundan sonra da sürecek gibi görünüyor” diye konuştu.

TUSAŞ İÇİN ÖZEL BİRLİK

Türkiye’nin TUSAŞ saldırısından öncelikle çıkarması gereken derslerden birinin Ankara’nın artık Türkiye’nin en öncelikli stratejik yeri olduğunu belirten Gürson, sözlerini şöyle sürdürdü: “TUSAŞ’ın bulunduğu bölge milli savunma sanayi kuruluşlarımızın olduğu, askeri birliklerimizin de olduğu bölge. Bu nedenle artık bu bölge için özel bir birlik kurulmalı. Ani müdahale timleri olan özel ve eğitimli birlik bu bölgeyi korumalı. İHA ve SİHA’larımız terörle mücadele bölgesinde olduğu gibi gerekirse bu bölgeyi 24 saat gözetmeli. Ayrıca terör örgütlerinin saldırdığı bu bölgeye Türkiye’nin hasım ülkelerinin de hedef alacağı unutulmamalı. Mutlaka Ankara’nın etrafına hava savunma sistemi kurulmalı. Bu bölgenin korunması terörle mücadele konusunda en önemli konulardan biri artık. Türkiye’yi buradan vurmak isteyeceklerini açıkça gördük. Burada çalışanlara kesinlikle lojman sağlanmalı. Bu bölgeye ister istemez özel bir önem vermemiz gerektiği çıktı ortaya.”

*

Terör örgütü PKK’nın elinde İnsansız Hava Araçları olduğu tüm dünyanın bildiği gerçek. Gel de şimdi, bu saldırıda PKK/İsrail parmağı olduğundan şüphelenme!..