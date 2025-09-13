Gecenin kahramanı Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla taraftarın önünde çıktığı ilk maçta Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü attı.

"GOL ATTIKTAN SONRA GÖZLERİM DOLDU"

Maçın ardından konuşan Cengiz Ünder, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum." dedi.

"SERGEN HOCA BENİ ODASINA ÇAĞIRDI, RAHAT OLMAMI SÖYLEDİ"

Sergen Yalçın'ın kendisine olan güveninden bahseden milli futbolcu, "Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." diye konuştu.