Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu flaş itiraf!

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Nice'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Fransız ekibi Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

"CAMİAMIZIN İHTİYACI VARDI"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.

"BENİ O İKNA ETTİ"

Son maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile ilgili de konuşan milli yıldız, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

