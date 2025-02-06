Geceye hüzün yağdı! İkinci yılında deprem şehitlerimiz dualarla yad edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geceye hüzün yağdı! İkinci yılında deprem şehitlerimiz dualarla yad edildi

Bundan 2 yıl önce 6 Şubat'ta saat 04:17’de 7.7 büyüklüğünde ve 13:24'te 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin canımızı aldı. Aradan geçen zaman ise açıları azaltmaya yetmedi.

Pazarcık ve Elbistan depremlerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Hatay ve Elazığ'da kayıplarını anmak için kabristanlara akın etti.

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM ŞEHİTLERİ MEZARLIĞI'NA AKIN

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti. Depremin vurduğu kentte, en büyük mezarlıklardan biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17'yi gösterdiğinde hüzünlü anlara sahne oldu.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı. Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi. Mezar taşlarına çiçekler bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

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Depremin ardından binlerce mezarın açıldığı Kapıçam Mezarlığı, asrın felaketinin yıl dönümünde de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarına duydukları özlemi dile getirirken, bazıları da mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü.
Şehir genelinde belediye ve sivil toplum kuruluşları da anma programları düzenledi. Depremde hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlitler okutulurken, mezarlıklarda vatandaşlara çorba ve su ikram edildi.

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Depremin yıl dönümünde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenlerin isimleri bir kez daha hatırlanırken, dualarla anılan bu büyük felaketin izleri kentte hala tazeliğini koruyor.

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