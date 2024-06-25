Geceyi kızıla boyayan dehşet anları. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından yeni görüntüler geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geceyi kızıla boyayan dehşet anları. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından yeni görüntüler geldi

Diyarbakır’dan Mardin’e kadar uzanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangın gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geceyi kızıla boyayan dehşet anları gözler önüne serildi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde çıkan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı 2 mahalleye kadar sıçradı. Yangında 15 kişi hayatını kaybederken 9243 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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