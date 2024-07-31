Gecikme faizine 'caizdir' fetvası verdi. Diyanet İşleri faiz yerine 'zam' kılıfıyla açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Diyanet İşleri Başkanlığına yüzde 54'lük gecikme faiziyle ilgili Caiz mi caiz değil mi sorusuna yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı adına cevap yazısı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın imzasıyla Bolu Belediye Başkanlığına yollanda. Açıklamada, faizin haram olduğu belirtildi. Ancak, elektrik, doğalgaz, internet, su gibi hizmetlerin ödenmesinde yaşanan gecikmelerden bahsedilirken, gecikme faizi ibaresi hiç kullanılmadı. 'Gecikme zammı' denildi. Bolu Belediye Başkanlığına yollanan yazıda 'gecikme faizi' 'gecikme zammı' olarak belirtildikten sonra "caizdir" denildi. (yapılmasında, işlenmesinde dince, törece, yasaca bir sakınca bulunmayan.)

BOLU BELEDİYE BAŞKANINDAN CAİZDİR PAYLAŞIMI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan paylaşımına "YIRTTIK" başlığını attı. Diyanet İşleri Başkanlığına yüzde 54'lük gecikme zammı ve fazinin alınmasının dini yönden caiz olup olmadığın sorduk diyen Özcan aldığı cevabı paylaştı. Özcan bundan sonra faiz belediyelerin faiz almasının günahı vebali Diyanet İşleri Başkanlığına aittir"dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımı şöyle

YIRTTIK…

Diyanet İşleri Başkanlığı’na; “Cumhurbaşkanı’nın yeni belirlediği %54’lük gecikme zammı ve faizinin alınmasının dini yönden caiz olup olmadığını” sormuştuk. Bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan gelen cevabi yazıda “Gecikme zammı ve faizinin alınmasının caiz olduğu” belirtilmiştir. Artık belediyelerin faiz almasının günahı ve vebali Diyanet İşleri Başkanlığı’na aittir. Vasiyet ettim, ölünce kefenin cebine bu resmi yazıyı da koyacaklar…

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NE CEVAP VERDİ

Cevap yazısında Bolu Belediye Başkanlığı'nın 21 Mayıs'taki başvurusuna 25 Temmuz'da cevap verildiği görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına verilen cevapta "Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak caiz değildir" denildi.

Açıklamada, "vergi borcu ile elektrik, telefon internet, su,doğalgaz gibi kamu hizmetlerine ait borçların zamanında ödenmemesi halinde yasal "gecikme zammı" uygulandığı bilinmektedir.Farklı görüşler bulunmakla birlikte bazı İslam âlimleri, birtakım suçlara karşı devletin mali bir ceza uygulayabileceğini ifade etmiştir"

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın imzalı fetvada, gecikme faizinden "gecikme zammı" olarak bahsedildi. Buna da özen gösterildi. Gecikme faiz, haram olabilirdi ama gecikme zammı olunca 'caizdir' oldu.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği yanıtın metni...