Geçim derdi yaşayan emekliye Saray'da 1 öğünlük ziyafet

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon emekli, en düşük maaşlarla geçinmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de emekliler için bir yemek düzenledi. Etkinliğe çok sayıda emekli katılırken, geçim sıkıntıları ve ekonomik zorlukları eleştirileri de beraberinde geldi.

Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında geçim mücadelesi veren emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili beklentilerini dile getiriyor.

“EMEKLİLERİN KOŞULLARINI İYİLEŞTİRDİK”

Yemekte konuşan Erdoğan, hükümetin emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için yaptığı çalışmalardan bahsederek, “22 yıllık hükümetimizde attığımız adımlar sayesinde emeklilerimizin daha iyi koşullarda yaşamalarını sağladık. Geleceğe güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Birçok emekli ise, yapılan maaş artışlarının yeterli olmadığını ve enflasyona karşı korunmak için daha fazla destek talep ettiklerini ifade ediyor.

TÜM TEZATLIKLAR BİR ARADA

Öte yandan Beştepe’deki davette sunulan lüks ikramlar, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklarla keskin bir tezat oluşturdu. Asgari ücretin dahi altında maaş alan milyonlarca emekli, geçim mücadelesini sürdürürken, hükümetin vaatlerinin yetersiz kaldığını düşünüyor.

Yükselen fiyatlar ve temel ihtiyaçların maliyetindeki artış nedeniyle emekliler, yeni yılda maaşlarına refah payı eklenmesini ve enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Beştepe’deki etkinlik, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Pek çok kişi, emeklilerin içinde bulunduğu gerçek yaşam koşullarını gündeme getirerek, yaşanan çelişkilere dikkat çekti.