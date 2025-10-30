Eylül ayında vatandaşların kartlı harcamaları rekor kırdı. Toplam kartlı harcama tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.6 artarak 2.2 trilyon liraya ulaştı.

En fazla harcama yapılan ilk beş sektörün tamamı zorunlu tüketim kalemlerinden oluştu. İlk beşte market, yemek, hizmet, akaryakıt, giyim sektöründe yapılan harcamalar yer aldı. Eğitim, kırtasiye harcamaları da bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, en çok ödeme market ve alışveriş merkezlerinde yapıldı. Diğer sektörlere göre 442.3 milyar TL ile açık ara ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yıl aynı dönemde bu rakam 288.6 milyar liraydı. Yüzde 53’lük artış, hem fiyat artışlarının hem de vatandaşın kredi kartına yönelişinin göstergesi oldu. Bir diğer deyişle toplam kartlı harcamanın beşte biri artık marketlerde yapılıyor.

Nefes'teki habere göre marketlerin hemen ardından restoran, kafe ve paket servis harcamalarını kapsayan “Yemek” kategorisi geldi. Eylül ayında kredi kartı ve banka kartı ile yapılan harcamalar 150.9 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Geçen yıl bu rakam 100.7 milyar liraydı. Yıllık yaklaşık yüzde 50’lik artışla yemek sektörü, vatandaşın bütçesindeki payını güçlendirdi.

YÜZDE 40 ARTTI

Kuaförden tamir servisine, özel derslerden bakım hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsayan hizmet sektörüne yapılan harcamalar ise 145.9 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı. Bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 37’lik artış yaşandı.

Giyim ve aksesuar harcamalar, 136.4 milyar lira ile beşinci sırada yer aldı. 2024 Eylül’de ayında bu tutar 97.4 milyar lira düzeyindeydi. Yaklaşık yüzde 40’lık artış, özellikle sezonluk alışverişlerde taksitli kart kullanımının yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Eylül 2025’te Eğitim, Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri harcamalarında büyük bir artış yaşandı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte vatandaşların kartla yaptığı harcamalar bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

2024 yılının eylül ayında 59.2 milyar liralık kartlı harcama yapılırken bu oran bu yıl aynı ayda 103.9 milyar liraya çıktı. Yıllık artık yüzde 75’i aştı. Uzmanlar, kalem, defter, çanta ve kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışının yanı sıra, özel okul ve kurs ödemelerinin de büyük oranda kredi kartına taşındığına işaret ediyor.