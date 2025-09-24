Geçinemediğini belirten emekli vatandaştan flaş çözüm

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı. Bir emekli vatandaş "Bahçem var, bahçemi ekip biçiyorum. Yiyeceklerimi oradan tedarik ediyorum" derken; yaşlılık maaşı alan bir vatandaş ise "5 bin lira ile karın doyar mı, aydan aya. Harcıyoruz bitiyor, yarı yolu varmadan bitiyor. Arkadaşlara çay ısmarlayamıyorum. Yemeği binde bir yiyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Engelli Abdullah Küçükçeri, şöyle konuştu:

"İşim yok, 15 yıldır yok. Daha önce orman dairesinde çalıştım. Bir de şirkette çalıştım ondan sonra da çıktım. Hayat çok zor, sürünüyoruz. Birkaç yevmiye olursa gidiyorum olmazsa yok. İşveren de yok, İŞKUR'a gidiyorum iş çıkmıyor. Okullara başvuruyorum her yıl ne yapayım benim de adamım yok, sürüneceğiz."

"DIŞARIDA YEMEĞİ BİNDE BİR YİYORUM"

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş "Geçinemiyorum, zorlanıyoruz ne olacak başka. 5 bin lira ile karın doyar mı, aydan aya. Harcıyoruz bitiyor, yarı yolu varmadan bitiyor. Arkadaşlara çay ısmarlayamıyorum. Yemek binde bir yiyorum" dedi.

Emekli bir vatandaş "Maaşım yetmez, 16 bin lira nereye yetecek? Evim kira değil ev benim, kira olsa zaten açıkta kalırız. Emeklinin hali ne olacak onun vicdanına bağlı bir şey, kim sorumluysa. Her şey almanın imkanı var mı. Bir kilo sebze olmuş 150 lira, alınır mı" diye konuştu.

"YİYECEKLERİMİ BAHÇEDE YETİŞTİRİYORUM"

Başka bir emekli ise "Maaş yetmiyor, geçinmek mümkün değil. Bahçem var bahçemi ekip biçiyorum. Yiyeceklerimi oradan tedarik ediyorum. Ben emekli öğretmenim. Tavuk yetiştiriyorum, patlıcan, biber ekiyorum. Kışlık yiyeceğimi kurutarak tedarik ediyorum. Böyle mümkün değil geçinmek, mümkün değil. Önce emekli olduğunda ev, bir araba alıyorduk, şimdi mümkün değil bunlar. Kendim yetiştirip kendim yiyorum. Çözümü ben böyle buldum. Emekli oldum, bahçemi ekip değerlendiriyorum. Şöyle bakıyorum ufukta hiç ışık görmüyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka emekli "Geçinemiyorum, hanım bana dedi ki "evde deterjan bitti'. Bir önceki aldığımız toz 175 lira 10 kilo aldık bitti. Şimdi gittim aynı marka toz 450 lira olmuş. Öbür markete sordum 450 lira olmuş. 4 tane çocuk var dördü de benim elime bakıyor. Bir emekli maaşıyla benim ne günahım var yazık değil mi arkadaş. Et, süt, yumurta alamıyoruz, nereden alacağız. Vallahi alamıyoruz, billahi alamıyoruz. Hafta sonu bir kampanya yaparlarsa oradan bir tane alırsak alıyoruz yoksa yok. Emeklinin hali perişan, ne olacak ölüp gideceğiz böyle. Dün pazara gittim vallahi şeftali 100 lira olmuş, armut 100 lira. Kör olayım alabildiysem, alamadım. Canımız istemez mi? Çolumuz çocuğumuz da istiyor vallahi alamadım billahi alamadım, boş geri gittim" ifadelerini kullandı.