Geçinemeyen emekliler çareyi Marmaray’da türkü söylemede buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Geçinemeyen emekliler çareyi Marmaray’da türkü söylemede buldu
Geçim sıkıntısıyla cebelleşen emekliler seslerini bu kez Marmaray'da toplanarak hep birlikte türkü söyleyerek duyurmaya çalıştı.

En düşük emekli maaşı olan 7500 TL ile kirasını bile ödemekte güçlük çeken emekli vatandaşların gözü, Ocak'ta yapılacak zamlarda.

Seslerini duyurmak isteyen emekliler, bu kez Marmaray'da buluşarak hep bir ağızdan türkü söyledi.

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Sosyal medyada @İstanbuldahavadis'in paylaştığı görüntülerde maaşlardaki hoşnutsuzluğa dikkat çekmek isteyen bir grup emekli dertlerini türkü söyleyerek anlattı. Emeklilerin söylemeyi tercih ettiği türkü “Dam üstüne çul serer” türküsü oldu. Bir anda hep bir ağızdan türkü söyleyen emeklilere diğer yolcular da katıldı.

İşte o görüntüler:

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