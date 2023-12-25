Geçinemeyen emekliler çareyi Marmaray’da türkü söylemede buldu

En düşük emekli maaşı olan 7500 TL ile kirasını bile ödemekte güçlük çeken emekli vatandaşların gözü, Ocak'ta yapılacak zamlarda.

Seslerini duyurmak isteyen emekliler, bu kez Marmaray'da buluşarak hep bir ağızdan türkü söyledi.

Sosyal medyada @İstanbuldahavadis'in paylaştığı görüntülerde maaşlardaki hoşnutsuzluğa dikkat çekmek isteyen bir grup emekli dertlerini türkü söyleyerek anlattı. Emeklilerin söylemeyi tercih ettiği türkü “Dam üstüne çul serer” türküsü oldu. Bir anda hep bir ağızdan türkü söyleyen emeklilere diğer yolcular da katıldı.

İşte o görüntüler: