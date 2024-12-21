Geçinemeyen emekliler isyan etti: Kırıntı toplayıp, götürüyorum!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Geçinemeyen emekliler isyan etti: Kırıntı toplayıp, götürüyorum!

Osmaniye'de engelli, yaşlılık aylığı alan vatandaşlar ile emekliler geçim sıkıntısını dile getirdi. Maaşlarının yetersizliğinden yakınan vatandaşlar, "Asgari ücretinin 25 - 30 civarında olması gerekiyor. Çuvalla burada kırıntı toplayıp, götürüyorum. Emekliyiz. Yetmiyor, para yetmiyor" açıklamaları yürekleri sızlattı.

Kadirli'de engelli, yaşlılık aylığı alan vatandaşlar ile emekliler maaşlarının yetmediğinden yakındı. Emekli Mustafa Sarı, "Asgari ücretinin 25 - 30 civarında olması gerekiyor. Çuvalla burada kırıntı toplayıp, götürüyorum. Emekliyiz. Yetmiyor, para yetmiyor" derken, yaşlılık aylığı alan Ökkeş Tekeş "Bin 200 lira maaşım kaldı. Nasıl yetecek bilmiyorum. Tek maaşım. Hanımım Yok, yumurta alamıyorum, eti yiyemiyorum" diye konuştu.

Yaşlılık maaşı alan Ökkeş Tekeş isimli vatandaş geçim sıkıntısını "Bin 200 lira maaşım kaldı. Nasıl yetecek bilmiyorum. Tek başınayım. Hanımım yok. Yetmiyor. Yumurta alıyorum, eti yiyemiyorum" sözleriyle anlattı.

"DEVLETİN MAAŞIMI YÜKSELTMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Engelli olduğu için devletten maddi destek alan ancak verilen desteğin yetersiz olduğunu söyleyen Tuğrul Bostan ise "3 bin 300 lira maaşım yetmiyor. Ben de çalışmak zorundayım. Oğlumu ve kızımı evlendireceğim. Devletimin maaşımı biraz daha yükseltmesini rica ediyorum. Engelli raporum yüzde 69. Bu maaşı alınca evin tüpünü, çayını, şekerini, faturalarını ödemeye gayret gösteriyorum. Anca onlara yetiyor" diye konuştu.

Emekli Mustafa Sarı ise "Asgari ücretinin 25 - 30 civarında olması gerekiyor. Çuvalla burada kırıntı toplayıp, götürüyorum. Emekliyiz. Yetmiyor, para yetmiyor" dedi.

Geçinemeyen emekliler isyan etti: Kırıntı toplayıp, götürüyorum!

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