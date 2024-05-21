Geçinemeyen emekliler kiralık kasaya takma dişlerini mi koyacak? Ziraat Bankası emeklilere kiralık kasa indirimi yapacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Geçinemeyen emekliler kiralık kasaya takma dişlerini mi koyacak? Ziraat Bankası emeklilere kiralık kasa indirimi yapacak
Kırk yıl gülünecek haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Emeklilere Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılacağına dair kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ziraat Bankası da emeklilere ilginç bir kampanyaya imza attı. Kiralık kasalarda yüzde 25 indirim uygulanacak. O kasaya sizce ne konulabilir, bulun bakalım?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tarafından duyurulan emeklilere yönelik çalışmada ilk adım bugün atıldı. Emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yine bugün Ziraat Bankası emekliler için yeni bir kampanyaya imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte emekliler Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlarda aylık dönemde kalabilecekler. Bu durum karşısında "60 yaşından sonra öğrenci olacak" yorumları yapıldı

ZİRAAT BANKASINDAN MÜTHİŞ KAMPANYA.

Ziraat Bankası yeni emeklilere "Size özel yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti için şubelerimize başvurabilirsiniz.Yeni emeklilere avantajlar" diye duyuruldu. Emekliler yüzbinlerce dolarını(!)işte Ziraat Bankası'nın yüzde 25 indirimli kampanyasından yararlanın kasalarına koyacak.10 bin lira emekli maaşı alan emekliler kopuş o kasalara mücevherlerini kasalara koyacak. Tam 40 yıl gülünecek haber.

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