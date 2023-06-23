Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak

9 günlük bayram tatili ile yol maliyetini hesaplamaya başlayan vatandaş, ücretsiz geçişli yolları aramaya başladı. Bu bayramda vatandaşın cebini eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri rahatlatacak.

Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak

Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinde hangi köprüler ve yolların ücretsiz olduğunu araştırmaya başladı. Bayram boyunca ücretsiz olacak yollara ve köprülere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayram tatili boyunca devletin işlettiği eski Türkiye'nin köprü ve otoyolların ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı’nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

YAP-İŞLET-DEVLET PROJELERİ HARİÇ

Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

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