Emekli vatandaşların sosyal yardım sırasına girdiği, ev kirası ödeyemeyen insanların pansiyonlarda otogarlarda sabahladığı bir dönemde araç geçiş garantili yollara ödenen para dudak uçuklatıyor.

BirGün'ün haberine göre 2025 yılına 349 milyar 452 milyon 370 bin liralık bütçe ile başlayan müdürlük, henüz 11’inci ayda fahiş ödenek üstü harcamaya imza attı.

Geçiş garantili projelere milyarca lira harcayan Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Ekim ayında harcama rekoru kırarak yaklaşık 65 milyar liralık ödeme yaptığı belirtildi.

MÜTEAHHİTLERİ ZENGİN EDEN YÖNTEM

Verilen araç geçiş garantileri müteahhitlerin kasasını doldururken KGM'nin bütçesinde kara delik oluşturdu.

KGM, 2025 bütçesini yılın 11’inci ayında 4 milyar 653 milyon 548 bin lira aştı.

KGM'nin Ocak-Kasım 2025 döneminde yapılan harcama, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak-Şubat: 46 milyar 862 milyon lira

Mart-Nisan: 64 milyar 49 milyon lira

Mayıs-Haziran: 52 milyar 319 milyon lira

Temmuz-Ağustos: 69 milyar 310 milyon lira

Eylül-Ekim: 87 milyar 898 milyon lira

Kasım: 33 milyar 664 milyon lira

VATANDAŞIN GELECEĞİNE İPOTEK

Kamu-Özel işbirlikleriyle vatandaşın parası müteahhitlere aktı. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu, yoksulluk sınırının TÜRK-İŞ verilerine göre 97 bin lira olarak hesaplandığı bir dönemde, 2026 yılı bütçesinden müteahhitlere 101,3 milyar TL’lik kaynak ayrıldı.

Yurttaşın geleceğine ipotek koyan geçiş garantileri nedeniyle Ocak 2018-Haziran 2025 döneminde kamunun kasasından çıkan para ise 228,9 milyar TL olarak hesaplandı.