Geçmeyen ağrıların nedeni belli oldu! Uzmanlar anlattı

Kronik ağrılar, günlük yaşamı gölgeleyen ve çoğu zaman hafife alınan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktı. Uzmanlar, geçmeyen ağrıların ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Baş ağrısından sırt ağrısına, eklem sancılarından kemik ağrılarına kadar geniş bir yelpazede görülen bu şikayetler, basit bir yorgunluktan kanser gibi ciddi hastalıklara kadar pek çok farklı nedene işaret edebilir.

Bilimsel araştırmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleri, bu ağrıların ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

AĞRI: VÜCUDUN ALARM SİNYALİ

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Uzmanlar, “Ağrı, bazen basit bir kas gerginliğinden kaynaklanabilir, ancak uzun süren ve geçmeyen ağrılar ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Örneğin, kanser ağrıları veya nöropatik ağrılar, erken teşhisle tedavi edilebilir” dedi.

Akut ağrılar genellikle kısa süreli ve travma gibi belirli bir nedene bağlıyken, kronik ağrılar aylar hatta yıllar sürebiliyor ve genellikle altta yatan bir hastalığa işaret etti.

HANGİ AĞRILAR CİDDİYE ALINMALI?

Sırt ağrıları, özellikle 2-4 haftadan uzun sürüyorsa ve yorgunluk, kilo kaybı veya ateş gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa, omurga metastazları, tüberküloz veya akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Uzmanlar, “Erişkinlerde sırt ağrıları, bel ve boyun ağrılarına kıyasla daha ciddi nedenlerden kaynaklanabilir. Özellikle son üç ayda geçirilmiş bir kaza veya osteoporoz gibi risk faktörleri varsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.

Eklem ve kemik ağrıları da sıkça karşılaşılan şikayetler arasında. Uzmanlar, eklem ağrılarının artrit, gut hastalığı veya enfeksiyonlar gibi nedenlere bağlı olabileceğini belirterek, “Kemik ağrıları, özellikle osteoporoz veya omurga kırıkları gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Yaşlılarda bu tür ağrılar, ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabilir” dedi.

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PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE KRONİK AĞRI

Ağrıların yalnızca fiziksel değil, psikolojik nedenlere de dayanabileceği biliniyor.

Psikologlar, bastırılmış duyguların psikosomatik ağrılara yol açabileceğini vurgulayarak, “Stres, anksiyete veya travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrıların tetikleyici faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle fibromiyalji gibi hastalıklarda duygusal durumun gözden geçirilmesi kritik önem taşıyor” dedi.

ABD’li nörobilimci Dr. Candace B. Pert ise işlenmemiş duyguların vücutta sıkışarak organ ve dokulara zarar verebileceğini, bu durumun kronik ağrılara yol açabileceğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kronik ağrıların sadece fiziksel sağlığı değil, psikolojik ve sosyal yaşamı da olumsuz etkilediğini gösterdi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, kronik ağrının dünya genelinde iş gücü kaybına neden olan en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Journal of Pain dergisinde yayımlanan bir makale, erken teşhis ve multidisipliner tedavi yaklaşımlarının kronik ağrının yönetiminde etkili olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımlar, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve girişimsel yöntemleri kapsadı.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kronik ağrıların tedavisi, ağrının nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterdi.

Uzmanlar, ağrı uzmanları tarafından uygulanan sinir blokları, radyofrekans ablasyon ve eklem içi enjeksiyonlar gibi girişimsel tedavilerin, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda etkili olduğunu belirttti.

Fizyoterapistler ise hareket kabiliyetini artırmak ve ağrıyı azaltmak için özel egzersiz programları önerdi.

Örneğin, sırt ağrısı için kapı çerçevesinde esneme hareketleri veya kürek kemiklerini çalıştırma egzersizleri etkili olabildi.

Alternatif tedavi yöntemleri de sıkça tercih ediliyor. Uzmanlar; Masaj terapisi veya yoga gibi yöntemlerin mutlaka bir uzmana danışılarak uygulanması gerektiğini vurguluyor. “Bu yöntemlerin etkinliği kişiden kişiye değişir ve altta yatan ciddi bir sorun varsa, yalnızca destekleyici bir rol oynar” dedi.

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ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARABİLİR

Uzmanlar, geçmeyen ağrıların hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Mayo Clinic’ten endokrinoloji uzmanı Dr. William F. Young Jr., “Ağrılar, özellikle hormon dengesizlikleri veya tümör gibi ciddi sorunların erken teşhisi için bir fırsat sunabilir. Erken müdahale, hem komplikasyon risklerini azaltır hem de yaşam kalitesini artırır” dedi.

Kronik ağrılarla yaşayan bireylerin, bir aile hekimi, ortopedi uzmanı, nörolog veya ağrı uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırması önerildi.

Ağrının altında yatan nedenin belirlenmesi, doğru tedavi planının oluşturulmasında kritik bir adım olarak öne çıktı.