Geçmeyen kuru öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Kaşık kaşık yiyenin akciğerleri pırıl pırıl oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Ayva yaprağı, antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden temizlenmesine ve iltihapların giderilmesine yardımcı oluyor.

Ekşi bir lezzete sahip olan ayvanın yaprağı, artık faydaları saymakla bitmeyecek bir bitki haline geldi.

Ayva yaprağı çayı, bu faydaları içeren bir içecek olarak tüketilebilir.

PEKİ, AYVA YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

İşte yapılışı:

Bir demlik su kaynatılır ve içine bir miktar ayva yaprağı atılır. Sonra, bu karışım 5 dakika kısık ateşte kaynatılır ve demlenmesi için bekletilir.

Ilık olarak içilirken üzerine bir tatlı kaşığı bal ilave edilebilir. Fakat ayva yaprağı çayının aşırı miktarda içilmesi sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden, kronik hastalığı olanlar, ilaç kullananlar, hamile veya emziren kadınlar, kolesterol problemi olanlar ve alerjisi olan kişiler, ayva yaprağı çayını içmeden önce bir doktora danışmalıdır.

Aksi halde sağlık açısından ciddi problemlere neden olabilir. Ayrıca ayvanın meyvesi de sağlığa yararlıdır.

Ayva suyu yapmak için şu tarifi uygulayabilirsiniz:

4 adet ayva 1.5 litre su 1 su bardağı şeker Ayva yaprağının yararları

Yapılışı:

Ayvaları yıkayın ve çekirdeklerini çıkartın. Küçük küçük doğrayın. Orta ateşli geniş bir tencereye ayvaları koyun. Üzerine suyu ilave edip yaklaşık 30 dakika yumuşayana kadar kaynatın.

Şekeri ekleyin ve karışım soğuyana kadar bekletin.

Karışım soğuduğunda, bir blender ile iyice karıştırarak ayran kıvamına getirin.

Karışımı süzerek bir sürahinin içine aktarın ve buzdolabında soğutun. Bu doğal içecekleri denemeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Ayva yaprağı çayı ve ayva suyu, dengeli bir yaşam biçiminin bir parçası olarak sağlığınıza katkıda bulunabilir.